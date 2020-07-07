Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig'deki ilk maçını oynadı. Ömer Faruk, karşılaşmanın 86. dakikasında Tolgay Arslan'ın yerine oyuna dahil oldu. Sarı-lacivertlilerin genç futbolcusu ilk profesyonel maçına Trabzonspor'la Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan yarı final rövanş maçında çıkmıştı.

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