Ömer Faruk Beyaz... Henüz 16 yaş 317 günlükken Fenerbahçe formasını sırtına geçiren genç yetenek... Yıllardır altyapı hasreti çeken Sarı-Lacivertliler için ilk maçına tarihe geçen bir cevher! Sivasspor maçıyla birlikte Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de maça çıkan en genç oyuncu olan Ömer Faruk, kariyeri için belki de en önemli adımlardan birini attı.
MAÇ ÇIKIŞI YÜRÜYEREK EVE GİDİYOR
Sivasspor maçında gözler Ömer Faruk'un üzerindeydi... 62 dakikada sahada kalan ve yerini Fenerbahçe tarihinin en yaşlı ismi Emre Belözoğlu'na bırakan Ömer Faruk, 90 dakika sonunda her zaman olduğu gibi yürüyerek stadyumdan ayrıldı. Ülker Stadyumu'na yakın bir mesafede oturan genç yeteneğe, tarihi gecenin sonunda Habertürk ulaştı. Her maç sonu hayaller kurduğu yolda yakaladığımız Ömer Faruk Beyaz, tarihi gece sonrası ilk ve tek demecini Habertürk Spor'dan Erdem Akbaş'a verdi. Fenerbahçe tarihinin en genç oyuncusu unvanını almasına rağmen Ömer Faruk'un aklı Sivasspor karşısında alınan mağlubiyetteydi.
'HEYECANLIYIM AMA ÜZGÜNÜM'
"Bugün senin için çok özel bir gün ne düşünüyorsun?" sorusunu "Çok heyecanlıyım fakat kazanamadığımız için çok üzgünüm. Oynadığım bir maçta puan kaybetmek gerçekten çok üzücü oluyormuş. Bizim için 1 puanının bile önemi çok fazlaydı" şeklinde cevaplayan Ömer Faruk, "Her maç sonu evine yürüdüğün bu yollarda hangi hayalleri kuruyorsun?" sorusuna ise çok özel bir yanıt verdi:
'HAYALLERİM ÇOK BÜYÜK'
"Elbette maç çıkışlarında stadyumdan eve yürürken, hayaller kuruyorum. Bugün de oldukça heyecanlıyım. Hayallerim gerçekten çok fazla ve çok büyük. Fenerbahçe forması ile kendimi iyi yerlerde görüyorum. Ancak öncesinde kendimi kanıtlamam gerekiyor. İyi işler başarmak daha fazla süre almak istiyorum."
'FENERBAHÇELİ FUTBOLCULARIN ELİNİ TUTMAK İSTERDİM'
U14, U15, U17 ve U19'dan sonra Fenerbahçe forması ile profesyonelliğe adım adan Ömer Faruk, tarihi gece yaşadığı duygu selini ve ruh halini ise işte bu sözlerle anlattı: "Biz eskiden çok daha küçükken seremoniye çıkardık. Ben her zaman Fenerbahçeli futbolcuların ellerinden tutmak isterdim. Ama genellikle deplasman takımına verirlerdi bizi. Şimdi o oyuncularla birlikte aynı sahada futbol oynama gururuna eriştim. Gerçekten çok heyecanlı ve mutluyum."
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