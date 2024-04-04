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        Haberler Magazin Ömer Erdoğdular hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Ömer Erdoğdular hayatını kaybetti

        Neyzen Ömer Erdoğdular, 75 yaşında hayata veda etti. Erdoğdular'ın rahatsızlığı sebebiyle bir süre önce hastaneye kaldırıldığı belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 08:36 Güncelleme: 04.04.2024 - 08:36
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        Ömer Erdoğdular hayatını kaybetti
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        Rahatsızlığı sebebiyle bir süre önce hastaneye kaldırılan neyzen Ömer Erdoğdular, 75 yaşında hayatını kaybetti. Usta neyzen, bir aydan fazla süredir hastanede yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu.

        TRT Müzik sosyal medya hesabından Ömer Erdoğdular'ın vefatına ilişkin yapılan açıklamada, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'nda görev yapan, yurt içi ve yurt dışında verdiği konserlerle birçok kişinin neyi tanıyıp sevmesini sağlayan, ülkemizin kıymetli sanatçılarından neyzen Ömer Erdoğdular'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

        ÖMER ERDOĞDULAR HAKKINDA

        Konya'da 1949'da dünyaya gelen Ömer Erdoğdular, ilk ney dersini babası Mehmet Ali Bey'den aldı. Erdoğdular, bir dönem İstanbul Üniversitesi Türk Müziği Korosu'nun çalışmalarına katılarak koroyla konserler verdi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'nda 1984'ten 1987'ye kadar görev yapan Erdoğdular, daha sonra çalışmaya başladığı İstanbul Klasik Türk Müziği Topluluğu'ndan 2015'te emekli oldu.

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        #Ömer Erdoğdular

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