Deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 mağlup olan Hatayspor'da, Teknik Direktör Ömer Erdoğan, Trabzon deplasmanının bekledikleri gibi zor geçtiğini belirterek, "Coşkulu bir taraftarın önünde coşkulu bir takım bekliyorduk ve öyle de oldu. 15-20 dakika takım halinde iyi savunma yapıp geçiş oyunlarında sonuca gitmeye çalıştık ama başarılı olamadık. Trabzonspor’un savunma arkasına atılan toplarda etkili olduğunu biliyorduk ona göre formasyon yaptık ama burada da çok başarılı olduğumuzu söyleyemem. 2-0 geriye düştük ve devre arası formasyon değişikliği yaptık. Ardından oyunun kontrolünü aldık ve ilk 5 dakika iki net pozisyona girdik maalesef değerlendiremedik. Bana göre iki tane verilmeyen penaltımız var. VAR’ın bu konudaki düşüncesini çok merak ediyorum. Ben burada mağlubiyete bahane olarak söylemiyorum ama herkese eşit olsun. Daha önce hiç itiraz etmedik vardır bir bildikleri dedik ama tersi oluyor. Bu konudaki üzüntümü dile getirmek istiyorum” dedi.

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