Erdoğan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın genelinde rakibe çok fazla net pozisyon vermediklerini belirtti.
Maçta girdikleri net gol pozisyonları olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:
"İlk yarı biraz daha fazla topun Trabzonspor'da olduğu bölümler oldu. Ama o bölümlerde bile kontra atakla ve rakibin savunmadan çıkışlarına kazandığımız toplarla pozisyonlara girdik fakat değerlendiremedik. İkinci yarı kendimiz savunmadan çıkarken bir tane merkeze atılan top sonucu Djaniny'in golüyle geriye düştük. Sonra oyuncu değişikliği ve saha içinde bazı diziliş değişikliğiyle baskı kurmaya çalıştık. Bunda da başarılı olduk. Son paslarda biraz daha etkili olabilseydik, daha iyi paslarla, daha iyi ortalarla ki özellikle 40 tane orta yapmışız bunun sadece 10 tanesi olumlu. O konuyla ilgili biraz daha belki etkili olabilseydik daha önce beraberliği yakalardık. Galibiyeti arayan tarafta olurduk ama iki takımın oyuncuları da iyi mücadele ettiğini düşünüyorum. Keyifli bir maç izledik. İki tarafta sürekli giden-gelen bir oyun vardı. Oyuncularıma teşekkür ediyorum."
RIBEIRO'NUN KADRO DIŞI BIRAKILMASI
Ruben Riberio'nun kadro dışı bırakılmasıyla ilgili soruya Erdoğan, "Ruben biliyorsunuz iki senedir bizimle beraberdi. Geçen sene özellikle bizim ligde çok başarılı bitirmemizde gerçekten pay sahibiydi. Bu sezon da ilk yarı özellikle oynadığı futbolla bize katkı sağladı. Bugüne kadar sağ olsun bize katkı sağladı ama maalesef benim hiç bu konulara taviz vermediğim disiplinsiz konularında haddini aştı. Bir değil birkaç kez bunu affetmeme rağmen devam ettirdi. Artık ben de mecbur bir karar vermem gerekiyordu. Zaten biliyorsunuz sözleşmesi bitiyor ve önümüzdeki sezonda devam etmemek için öyle bir karar aldık."şeklinde konuştu.
Erdoğan, Ruberio'nun bugüne kadar kulübe verdiği emeklerinden dolayı teşekkür etti.
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