Erdoğan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takımın da zorlu hava şartlarında iyi mücadele ettiğini belirterek, "İlk yarıda bekleyerek oynamayı tercih etti. Yediğimiz gole kadar başarılı olamadık. Beşiktaş baskılı oyunla başladı. Kazandığımız topları sağlıklı kullanıp, hücuma çıkamadık. 15-20 dakika oyun kendi alanımızda geçti. Yediğimiz golden sonra baskı azalınca normal oyunumuza döndük." dedi.
Kendi oyunlarını oynamaya başlamalarıyla iyi pas yaptıklarını ve oyunu doğru yönlendirdiklerini kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İkinci yarı baskı yapmaya çalıştık. Rakibi uzun toplara zorladık, bunda da başarılı olduk. İkinci yarıda fırsat bulduk. Son vuruşları ve pasları iyi yapsaydık üç puanla ayrılabilirdik. Sezonun gidişatında inişli çıkışlı grafiğimiz oldu. Afrika Kupası'na giden oyuncularımız vardı. O dönemde düşüş oldu. Son 4 hafta toparladık. Ligde dördüncülük fırsatı varsa sonuna kadar değerlendirmek istiyoruz. Sezon başında böyle bir hedef yoktu."
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Munir, Ribeiro, Diouf ve Adama Traore ile devam edip etmeyecekleri sorusuna şu yanıtı verdi:
"Munir'in sözleşmesi devam ediyor, onun opsiyonunu kullandık. Diğer oyuncularla da devam etmek istiyoruz. Bizden düşünmek için süre istediler. Bazı kulüplerde sözleşme uzatmayan oyunculara farklı davranış oluyor. Oynatmamak gibi, kadro dışı bırakmak gibi şeyler oluyor. Biz buna böyle bakmıyoruz. En iyi şekilde sezon sonuna kadar kullanmaya bakıyoruz. Son karar onların. Umut ediyorum kalırlar ben de bir hoca olarak sıfırdan her sene takım kurmak istemiyorum."
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