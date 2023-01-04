Erdoğan, Nef Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına oyuncularını tebrik ederek başlayan Ömer Erdoğan, "Bir Galatasaray deplasmanında anca bu kadar mücadele edilir ve pozisyona girilir. Oyuncularım son dakikaya kadar çok iyi bir oyun sergiledi." dedi.

Ömer Erdoğan, müsabakada 2-1 geri düşmelerinin ardından oyunu kontrol ettiklerini belirterek, "İyi pozisyonlara girdik. Yeterince kadar pozisyon bulduk ama sonlandırmada sıkıntı yaşadık. Bu haftaya kadar en ciddi sıkıntılarımızdan biri pozisyona girip değerlendirememek. Bunu geliştirirsek Ankaragücü'nün daha üst sıralara tırmanacağına inanıyorum. Oyuncularıma verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İstanbul'dan 1 puanla ayrılmayı hak ettiklerini vurgulayan Erdoğan, "Bugün sahada korkmayan, cesur oynayan, futbolu çirkinleştirmeyen, güzel bir Ankaragücü vardı. Galatasaray da elinden gelen mücadeleyi sergiledi. Güzel ve tempolu bir maç oldu. Beraberliği hak ettiğimizi düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.