Ömer Erdoğan: “Deplasmandan bir puanla dönmek bizim adımıza sevindirici”

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Trendyol Süper Lig’in ikinci haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Corendon Alanyaspor, 0-0’lık sonuçla berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, “İlhan hoca pas oyununu oynatmaya çalışıyor. İki takımında pas oyunu oynama şansı yoktu. Çok kötü bir zeminde maç oynandı. Maçın kalitesine de yansıdı. Deplasmanda bir puanla dönmek bizim adımıza sevindirici. İki haftada 4 puan topladık. Oyuncularımın doksan dakika disipline bağlı oyun içinde kalması sevindirici” ifadelerini kullandı.