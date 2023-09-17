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        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Ömer Erdoğan: 2 puan kaybettik, çok üzgünüz - Coredon Alanyaspor Haberleri

        Ömer Erdoğan: 2 puan kaybettik, çok üzgünüz

        Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Kasımpaşa karşısında 75. dakikadan sonraki kötü oyunla sahadan 2 puanlık kayıpla ayrıldıklarını söyledi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17.09.2023 - 23:47 Güncelleme: 17.09.2023 - 23:47
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        "2 puan kaybettik"
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        Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, galip gelemedikleri için üzgün olduklarını aktardı.

        Müsabakanın 75 dakikalık bölümünü istedikleri gibi oynadıklarını dile getiren Erdoğan, “Rakibin ön oyuncularıyla geçiş oyunu oynayacağını hesapladık. Ona göre hafta içi çalıştık. 75 dakika da bu planımız tuttu. 2-0 öne geçtik. İlk yarı biterken talihsiz, şanssız gol yedik.

        İkinci yarı yine doğru oyunla üçüncü golü bulduk, skor 4, 5 olacak pozisyonları bulduk ama değerlendiremedik. 75 dakikadan sonra rakip oyuncu değişiklikleri sonrası ve kendi defansımızın çıkışta gereksiz yere paslaşma tercihi yanlış olunca yediğimiz gol, Kasımpaşa’nın umudunu artırdı. Daha fazla üzerimize geldi, 3. golden sonra normalde iyi oynayan bizdik.

        Kazanabilecek durumumuz varken maalesef 2 puan kayıpla ayrılıyoruz. 2 puanı kayıp olarak görüyoruz. Çok üzgünüz. Yediğimiz gollerden ciddi dersler çıkarmalıyız. Önümüzdeki hafta içeride Fenerbahçe maçında bunu telafi ederiz” ifadelerini kullandı.

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