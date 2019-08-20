'Ömer el Beşir Suudi Arabistan'dan 90 milyon dolar aldığını itiraf etti'

20 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sudan'ın devrik lideri Ömer el Beşir'in Suudi Arabistan'dan 90 milyon dolar nakit para aldığını itiraf ettiği bildirildi.
Yasa dışı bir şekilde para bulundurmak, hediye kabul etmek ve yolsuzlukla suçlanan Beşir'in davası Sudan'ın başkenti Hartum'da görülmeye başlandı.
Mahkemede ifade veren polis yetkilisi Ahmed Ali, Beşir'in gözaltındaki sorgusu sırasında paranın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın delegeleri tarafından getirildiğini itiraf ettiğini söyledi.
Mahkemeye geleneksel beyaz dişdâşe giyerek ve sarık takarak katılan Beşir, tutulduğu kafes içerisinde söz konusu ifadeyi dinledi, ancak yorumda bulunmadı.
Mahkeme önündeki bir AFP muhabiri, Beşir'in büyük bir askeri konvoy eşliğinde mahkeme salonuna getirildiğini bildirdi.
Beşir'in yaklaşık 30 yıl süren iktidarı, aylar süren protestoların ardından Nisan ayındaki bir darbeyle son bulmuştu.
Savcılar, Ömer El Beşir'in evinde 100 milyon doları aşkın nakit para bulunduğunu ve devrik liderin kara para aklama suçlamasından da soruşturulacağını açıklamıştı.
Beşir'in devrilmesinin ardından yönetime el koyan üst düzey genaraller ile göstericilerin temsilcilerinin yaptığı anlaşma sonucu Cumartesi günü geçici anayasa kabul edilmişti.
Ömer el Beşir görevden alınmasının ardından ilk kez 16 Haziran'da savcılığa ifade vermeye gittiği esnada görüntülenmişti.
Mayıs ayında başsavcı Beşir'in rejim karşıtı protestolar sırasındaki ölümlerden de sorumlu tutulduğunu açıklanmıştı.
Sudan'ın Darfur bölgesinde savaş suçu işlemekle ve soykırımla suçlanan 75 yaşındaki eski devlet başkanı Beşir'in hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından tutuklama kararı bulunuyor. Beşir bu suçlamaları reddediyor.
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