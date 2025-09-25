Ömer Çelik: Yeni diplomatik sayfalar açacak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin, küresel ve bölgesel olarak yeni diplomatik sayfalar açacağını belirtti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme küresel ve bölgesel olarak yeni diplomatik sayfalar açacak."
