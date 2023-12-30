Ömer Çelik'ten Süper Kupa paylaşımı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik'ten Süper Kupa paylaşımı geldi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'da Süper Kupa finalini oynamama kararı almalarıyla ilgili, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu:
"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin kurucu lideri ve ortak değeridir. Atatürk konusunda hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz."
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.