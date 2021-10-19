Ömer Çelik'ten Sami Kohen için taziye

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından Kohen için taziye mesajı yayınladı.

Çelik mesajında, "Diplomasi ve dış politika konusunda büyük bir usta olan gazeteci Sami Kohen’i kaybettik. Bir okul gibi üretti ve arkasına büyük bir birikim bıraktı. Basın dünyamıza ve değerli ailesine başsağlığı diliyoruz. Sami Kohen yaptığı işte gerçek bir ekol ve çok iyi bir örnekti" dedi.