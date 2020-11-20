Pompeo'ya Twitter'dan tepki gösteren Çelik, Pompeo'nun İsrail gezisi sırasında gayrı meşru yerleşim bölgelerini ziyaret etmesini 'uluslararası hukukun ve kararların açık ihlali' olarak niteledi.
Uluslararası kamuoyunu ABD'ye karşı tavır almaya çağıran Çelik'in açıklamaları şöyle:
"ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun işgal altındaki Filistin topraklarında gayrı meşru kurulan yerleşim yerlerini ziyaret etmesi uluslararası hukukun ve kararların açık ihlalidir.
Pompeo, Golan ve Kudüs kararlarıyla Filistin’de iki devletli çözüm planının altını oyan adımlar atıyor. Bu yaklaşım, sorumsuz bir şekilde Orta Doğu’da barış ve istikrarı tehlikeye atmakta ve krizi derinleştirmektedir.
"SORUMSUZLUK VE HUKUKSUZLUKTUR"
BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin almış olduğu kararların arkasındayız ve uluslararası toplumu bu kararlara dair hassasiyet göstermeye ve güçlü bir tavır ortaya koymaya çağırıyoruz. Haksızlık ve hukuksuzluk karşısında ortak tavır ve dayanışma gerekiyor.
Pompeo’nun gayrı meşru yerleşimleri ziyaret etmesi sorumsuzluk ve hukuksuzluktur.
Cumhurbaşkanımızın Filistin davasında sürdürdüğü haklı ve kararlı siyasi mücadele devam ediyor.
Her türlü hukuksuzluğa karşı, Filistinli kardeşlerimizin her koşulda yanında olacağız."
Dışişleri Bakanlığı dün bir açıklama yayınlayarak Pompeo'nun İsrail ziyaretine tepki göstermiş, "Bu ziyaretin arkasında İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarındaki hukuk dışı eylemlerine meşruiyet kazandırmak amacı yatmaktadır" ifadelerini kullanmıştı.
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