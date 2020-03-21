Ömer Çelik: Bir kişi çok kişi

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'da yaptığı açıklamada koronavirüs ile mücadelede tedbirlere uyulmasının önemine dikkat çekti. Çelik, şu mesajları verdi:

Bu küresel salgına karşı açıklanan tedbirlere uymak hem kendi sağlığını korumak hem de başkalarının sağlığını korumak için zorunlu. Hep birlikte mücadele etmeliyiz bu salgına karşı. Bir kişi çok kişi demektir bu mücadelede. Tedbirlere uyarak birbirimizle dayanışmamızı gösterelim.

Unutmayalım: tedbirde de tedbirsizlikte de BİR KİŞİ ÇOK KİŞİdir. Tedbirlere uyan bir kişi kendini ve çok kişiyi korur. Tedbirsiz davranan bir kişi kendini ve çok kişiyi tehlikeye atar.