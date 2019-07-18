18 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun AK Parti'ye yönelik açıklamalarını eleştirdi.
— Ömer Çelik (@omerrcelik) July 18, 2019
"SİYASİ AHLAKLA BAĞDAŞMAZ"
Paylaşımında "Saadet Partisi Genel Başkanı, partimizi 'FETÖ’nün siyasi ayağı' olarak tanımlamak gibi basiretsiz bir açıklama yapmıştır. Öncelikle bu vahim açıklamayı kınıyoruz. Vatandaşlarımızın her seçimde birinci parti yaptığı partimizi böyle suçlamak siyasi ahlakla bağdaşmaz." ifadelerini kullanan Çelik, şunları kaydetti:
"Meşru siyaset alanı içinde her türlü eleştiriyi göğüsleriz. Her anlamlı tartışmada bize karşı olan görüşleri dinler ve görüşlerimizi ortaya koyarız. Ama partimize terör örgütüyle ilişkili tanımlama yapılması siyasi ahlakla bağdaşmaz. Bu iftirayı milletimize havale ediyoruz. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, AK Parti'den seçilmiş Cumhurbaşkanımızı öldürmek istediği, AK Parti hükümetini silah yoluyla devirmek istediği açıktır. AK Parti'ye atılan bu iftira, FETÖ'nün propagandasına destek veren bir yaklaşımdır. Siyaset adamlığı, hele de parti genel başkanlığı sorumluluk gerektirir. O gece başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, kadroları, darbeciler tarafından hedef alınan partimize bu iftirayı atmak akılla izah edilemez."
"ŞİMDİ CHP'NİN ATTIĞI PASI SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKANI'NIN SAHASINDA GÖRÜYORUZ"
Her kesimden vatandaşın ve Saadet Partisi tabanındakilerin hain darbe girişimine canları pahasına direndiklerine dikkati çeken Çelik, şu değerlendirmede bulundu:
"Saadet Partisi Genel Başkanı'nın iftirası milletimize, tüm mensuplarımıza ve tabii Saadet Partili kardeşlerimize karşı büyük bir haksızlıktır. 15 Temmuz günü gazi Mecliste FETÖ'ye karşı duruş sergilenmesi, ortak tavır alınması gereken yerde, CHP'nin düzenlediği siyasi sabotaj merak konusu olmuştu. Şimdi CHP'nin attığı pası Saadet Partisi Genel Başkanı'nın sahasında görüyoruz. Bu sorumsuz açıklamalar bir eleştiri değildir. FETÖ'yü ve yaptıklarını gündemden düşürmeye, 15 Temmuz gerçeğini örtbas etmeye, tartışma ve mücadele odağını kaydırmaya ve dolayısıyla hedef şaşırtmaya dönük gayretlere katkı verme sonucu doğurur."
Çelik, AK Parti'nin FETÖ ile tüm gücüyle mücadele eden, bu mücadeleye her türlü meşru siyasi desteği veren, FETÖ ile mücadeleyi kurumsallaştıran "en güçlü siyasi parti" olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde FETÖ ile mücadelenin bir devlet politikası haline geldiğinin altını çizdi.
"İFTİRA, SORUMLU BİR SİYASET TARZI DEĞİLDİR"
Çelik, paylaşımlarında şu ifadeleri de kullandı:
"FETÖ'yü geri plana düşürerek AK Parti'yi hedefe koyan açıklamalar, maalesef FETÖ tarafından özellikle yurt dışında yürütülen kara propagandaya paralel bir dil kullanmakta ve örgüt üzerindeki baskıyı hafifletmeye çalışmaktadır. Saadet Partisi Genel Başkanı, FETÖ'nün hedefindeki AK Parti'ye dönük siyasi sabotaj girişimlerinin parçası olmamalıdır. FETÖ'nün siyasi ayağına dair mücadeleye katkısı olabileceğini düşündüğü bilgi ve belgeleri ilgili ve yetkili makamlarla paylaşmalıdır. FETÖ’nün hain darbe girişimi ülkemizin atlattığı en tehlikeli badirelerden biridir. Mücadele uzun solukludur. Bu konuya, siyaset ve devlet adamı olmanın sorumluluğu ile yaklaşılmalıdır. İftira, sorumlu bir siyaset tarzı değildir."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!