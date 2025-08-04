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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Ömer Bayram resmen Sarıyer'de! - Futbol Haberleri

        Ömer Bayram resmen Sarıyer'de!

        Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Sarıyer, son olarak Amed FK'da forma giyen Ömer Bayram'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2025 - 20:46 Güncelleme: 04.08.2025 - 20:46
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        Ömer Bayram'ın yeni adresi belli oldu!
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        Trendyol 1. Lig'in yeni takımlarından SMS Grup Sarıyer, tecrübeli sol bek Ömer Bayram'ı renklerine bağladı.

        İstanbul temsilcisinden yapılan açıklamada, "Tecrübeli sol bek Ömer Bayram ile anlaşmaya vardık. Yeni sezonda formamızla sahada olacak deneyimli oyuncumuza 'Hoş geldin.' diyor, başarılar diliyoruz." denildi.

        Ömer Bayram, son olarak 1. Lig'de Amed Sportif Faaliyetler'de forma giymişti.

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