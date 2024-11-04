Omega 3 Gebelikte Faydaları - Omega 3 Hamilelikte Faydalı Mı, Kaçıncı Ayda Kullanılır?

Anne adayları, gebelik sürecinde bazı besinlerden hoşlanmama durumları yaşayabilir. Bilhassa koku ve tat hassasiyeti olan anneler, yoğun miktarda A vitamini içeren balıktan alamayabilir. Bu durumda ek bir takviye kullanılması gerekir. Omega 3 hamilelikte faydaları ile bilinen bir takviyedir ve bilhassa balıktan midesi bulanan gebe anne adayları için önerilir. Anne ve bebeğin sağlığını olumlu yönde etkileyen Omega 3 tabletleri, mutlaka doktor kontrolünde, gereken miktarda alınmalıdır.

OMEGA 3 HAMİLELİKTE FAYDALARI

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Omega 3 hamilelikte faydaları aşağıda sıralanmıştır; ● Karaciğer yağlanmasının önüne geçerken bu organda daha önceden oluşan yağlanmayı azaltmaya yardımcıdır. ● Meme ve kolon kanseri gibi hastalıkların riskini düşürür. ● Hamilelik süresince oluşabilecek depresyon ve anksiyete gibi sorunların önüne geçmeye destekçidir. ● Bebek göz ve beyin sağlığına yardımcıdır. Anne karnındaki bebeğin retine ve merkezi sinir sistemine olumlu katkıları bulunur. ● İçeriğindeki DHA sayesinde bebeğin doğumdan sonraki zihinsel gelişiminde önemli rol oynar.

● Hamilelik sürecinde oluşabilecek komplikasyonları azaltmaya yardımcıdır. ● Erken doğum riski düşebilir. OMEGA 3 HAMİLELİKTE ZARARLI MI? Bu noktada bazı anne adaylarının aklına “Omega 3 hamilelikte zararlı mı?” sorusu da gelebilir. Gebelik sürecinde özellikle bilinçsiz tüketilen Omega 3, bebeğin ve annenin sağlığına zarar verebilir. Çoğunlukla faydalı kabul edilen ve doğum kontrol uzmanları tarafından önerilen bir takviye olsa da yanlış kaynaklardan yeterli dozun üstünde alınması potansiyel etkiler doğurabilir. Bu noktada anne adayının bu ve bunun gibi takviyeleri doktor kontrolünde alması önemlidir.

OMEGA 3 GEBELİKTE KAÇINCI AY KULLANILIR? Peki Omega 3 gebelikte kaçıncı ayda kullanılır? Takviyeler, çoğunlukla ilk üç aydan itibaren alınmaya başlanabilir. Ancak birçok doktor, ikinci trimester olarak geçen 4-6 aylık dönemi tavsiye eder. Bunun nedeni, bebeğin sinir ve göz sisteminin bu dönemde daha da hızlanması olarak görülür. Bilhassa bu dönemde Omega 3 takviyesinden gelen EPA ve DHA asitlerinin katkısı gereklidir. Ancak kullanıma başlamadan önce doktorunuzla görüşmelisiniz.

HAMİLELİKTE NEDEN OMEGA 3 NEDEN ALINMALI? Birçok anne adayı, “Hamilelikte neden Omega 3 alınmalı?” sorusunu sorar. Bunu destekleyen birçok neden vardır. İşte bunlardan bazıları; ● Omega 3, gebelik komplikasyonlarını minimize eder. Gebelik zehirlenmesi, düşük ve erken doğum riski gibi problemleri hedefler. ● Gebelik sürecinde annenin yaşadığı ruh hâli dalgalanmalarına iyi gelir. Annenin ruh sağlığının stabil kalmasına ve bebeğin sağlıklı doğmasına katkı sağlar.

● Anne ve bebeğin bağışlıklık sistemini desteklemeye yardımcıdır. Bu özelliğiyle vücut direncini koruyarak anne ve bebeğin fiziksel anlamda iyi kalmasına destekçidir. ● Bazı araştırmalar, hamilelikte düzenli kullanılan Omega 3 takviyesinin bebeğin doğum ağırlığını destekleme konusunda faydalı olduğunu ortaya koymuştur. Bu anlamda bakıldığında Omega 3, gebelik sürecinde düzenli kullanıldığında bebeğin sağlıklı bir ağırlıkta doğmasına yardımcıdır. ● Annedeki hamilelik şişkinliğini azaltma etkisi olduğu düşünülür. Gebelik sürecinde birçok kadının tanıdığı eklem ve kas ağrısı, enflamasyon ve ödem gibi sorunlara karşı hafifletici niteliktedir. Böylece anne adayı daha mutlu ve huzurlu bir süreç geçirebilir.

Tüm bunların yanı sıra zihinsel ve fiziksel enerjiyi artırma etkileriyle de öne çıkar. Genel enerji seviyesine olan katkısı sayesinde gebelik sürecinde enerjisi düşen annenin daha dinç olmasına yardımcıdır. Ayrıca yorgunluk ve halsizlik hislerini de azaltır. OMEGA 3 GEBELİKTE KİLO ALDIRIR MI? İnternet üzerinde sık sorulan sorulardan biri de “Omega 3 gebelikte kilo aldırır mı?” sorusudur. Omega 3 takviyesinin gebelik döneminde kilo almaya neden olduğu bilgisi yoktur. Aksine bu takviye, kalori açısından oldukça düşüktür ve yağ depolarını doldurmak yerine bebeğin sağlığına katkı sağlar. Bu takviyenin metabolizmayı destekleyen etkisi, sağlıklı yağ yakımını teşvik etme potansiyeline sahiptir.

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