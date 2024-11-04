Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Omega 3 Gebelikte Faydaları - Omega 3 Hamilelikte Faydalı Mı, Kaçıncı Ayda Kullanılır?

        Omega 3 Gebelikte Faydaları - Omega 3 Hamilelikte Faydalı Mı, Kaçıncı Ayda Kullanılır?

        Vücut fonksiyonlarının tam olarak yerine getirebilmesi için değerli besin değerlerinden biri olan Omega 3, uzmanlar tarafından özellikle gebelik döneminde tavsiye edilir. Bu dönemde anne adaylarının normal besinlerden aldığı Omega 3 yeterli gelmeyebilir. Kadın doğum uzmanları da birçok anne adayına hamilelik sürecinde takviye almasını tavsiye eder. Peki Omega 3 gebelikte kaçıncı ayda kullanılır? Faydaları neler, zararları var mı? Aradığınız tüm detayları yazıda bulabilirsiniz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2024 - 15:49 Güncelleme: 04.11.2024 - 15:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Omega 3 Gebelikte Faydaları
        ABONE OL
        ABONE OL

        Anne adayları, gebelik sürecinde bazı besinlerden hoşlanmama durumları yaşayabilir. Bilhassa koku ve tat hassasiyeti olan anneler, yoğun miktarda A vitamini içeren balıktan alamayabilir. Bu durumda ek bir takviye kullanılması gerekir. Omega 3 hamilelikte faydaları ile bilinen bir takviyedir ve bilhassa balıktan midesi bulanan gebe anne adayları için önerilir. Anne ve bebeğin sağlığını olumlu yönde etkileyen Omega 3 tabletleri, mutlaka doktor kontrolünde, gereken miktarda alınmalıdır.

        OMEGA 3 HAMİLELİKTE FAYDALARI

        Omega 3 hamilelikte faydaları aşağıda sıralanmıştır;

        ● Karaciğer yağlanmasının önüne geçerken bu organda daha önceden oluşan yağlanmayı azaltmaya yardımcıdır.

        ● Meme ve kolon kanseri gibi hastalıkların riskini düşürür.

        ● Hamilelik süresince oluşabilecek depresyon ve anksiyete gibi sorunların önüne geçmeye destekçidir.

        ● Bebek göz ve beyin sağlığına yardımcıdır. Anne karnındaki bebeğin retine ve merkezi sinir sistemine olumlu katkıları bulunur.

        ● İçeriğindeki DHA sayesinde bebeğin doğumdan sonraki zihinsel gelişiminde önemli rol oynar.

        ● Hamilelik sürecinde oluşabilecek komplikasyonları azaltmaya yardımcıdır.

        ● Erken doğum riski düşebilir.

        OMEGA 3 HAMİLELİKTE ZARARLI MI?

        Bu noktada bazı anne adaylarının aklına “Omega 3 hamilelikte zararlı mı?” sorusu da gelebilir. Gebelik sürecinde özellikle bilinçsiz tüketilen Omega 3, bebeğin ve annenin sağlığına zarar verebilir. Çoğunlukla faydalı kabul edilen ve doğum kontrol uzmanları tarafından önerilen bir takviye olsa da yanlış kaynaklardan yeterli dozun üstünde alınması potansiyel etkiler doğurabilir. Bu noktada anne adayının bu ve bunun gibi takviyeleri doktor kontrolünde alması önemlidir.

        OMEGA 3 GEBELİKTE KAÇINCI AY KULLANILIR?

        Peki Omega 3 gebelikte kaçıncı ayda kullanılır? Takviyeler, çoğunlukla ilk üç aydan itibaren alınmaya başlanabilir. Ancak birçok doktor, ikinci trimester olarak geçen 4-6 aylık dönemi tavsiye eder. Bunun nedeni, bebeğin sinir ve göz sisteminin bu dönemde daha da hızlanması olarak görülür. Bilhassa bu dönemde Omega 3 takviyesinden gelen EPA ve DHA asitlerinin katkısı gereklidir. Ancak kullanıma başlamadan önce doktorunuzla görüşmelisiniz.

        HAMİLELİKTE NEDEN OMEGA 3 NEDEN ALINMALI?

        Birçok anne adayı, “Hamilelikte neden Omega 3 alınmalı?” sorusunu sorar. Bunu destekleyen birçok neden vardır. İşte bunlardan bazıları;

        ● Omega 3, gebelik komplikasyonlarını minimize eder. Gebelik zehirlenmesi, düşük ve erken doğum riski gibi problemleri hedefler.

        ● Gebelik sürecinde annenin yaşadığı ruh hâli dalgalanmalarına iyi gelir. Annenin ruh sağlığının stabil kalmasına ve bebeğin sağlıklı doğmasına katkı sağlar.

        ● Anne ve bebeğin bağışlıklık sistemini desteklemeye yardımcıdır. Bu özelliğiyle vücut direncini koruyarak anne ve bebeğin fiziksel anlamda iyi kalmasına destekçidir.

        ● Bazı araştırmalar, hamilelikte düzenli kullanılan Omega 3 takviyesinin bebeğin doğum ağırlığını destekleme konusunda faydalı olduğunu ortaya koymuştur. Bu anlamda bakıldığında Omega 3, gebelik sürecinde düzenli kullanıldığında bebeğin sağlıklı bir ağırlıkta doğmasına yardımcıdır.

        ● Annedeki hamilelik şişkinliğini azaltma etkisi olduğu düşünülür. Gebelik sürecinde birçok kadının tanıdığı eklem ve kas ağrısı, enflamasyon ve ödem gibi sorunlara karşı hafifletici niteliktedir. Böylece anne adayı daha mutlu ve huzurlu bir süreç geçirebilir.

        Tüm bunların yanı sıra zihinsel ve fiziksel enerjiyi artırma etkileriyle de öne çıkar. Genel enerji seviyesine olan katkısı sayesinde gebelik sürecinde enerjisi düşen annenin daha dinç olmasına yardımcıdır. Ayrıca yorgunluk ve halsizlik hislerini de azaltır.

        OMEGA 3 GEBELİKTE KİLO ALDIRIR MI?

        İnternet üzerinde sık sorulan sorulardan biri de “Omega 3 gebelikte kilo aldırır mı?” sorusudur. Omega 3 takviyesinin gebelik döneminde kilo almaya neden olduğu bilgisi yoktur. Aksine bu takviye, kalori açısından oldukça düşüktür ve yağ depolarını doldurmak yerine bebeğin sağlığına katkı sağlar. Bu takviyenin metabolizmayı destekleyen etkisi, sağlıklı yağ yakımını teşvik etme potansiyeline sahiptir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Harç ve cezalara zam oranı belli oldu
        Harç ve cezalara zam oranı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Sakatlık kabusu!
        Sakatlık kabusu!
        İranlı kadın öğrenciden protesto
        İranlı kadın öğrenciden protesto
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        3 belediye kayyum atandı! Tepkiler geldi
        3 belediye kayyum atandı! Tepkiler geldi
        Bir 'sincap' ABD Başkanlık Seçimi'ni değiştirir mi?
        Bir 'sincap' ABD Başkanlık Seçimi'ni değiştirir mi?
        "Penaltı kararı yanlış"
        "Penaltı kararı yanlış"
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        Dış basında Jose Mourinho yankıları!
        Dış basında Jose Mourinho yankıları!
        Fiziksel dünyayı hisseden yapay zeka!
        Fiziksel dünyayı hisseden yapay zeka!
        "Hakem ve VAR maçın önüne geçti"
        "Hakem ve VAR maçın önüne geçti"
        "Sandığınız gibi değil"
        "Sandığınız gibi değil"
        Icardi'yi kızdıracak ikinci hamle
        Icardi'yi kızdıracak ikinci hamle
        Bir çocuk annesi ve 25 yaşındaydı! Öldüren güven!
        Bir çocuk annesi ve 25 yaşındaydı! Öldüren güven!
        İstanbul Nişantaşı'da bıçaklı düello!
        İstanbul Nişantaşı'da bıçaklı düello!
        Soğuk ve kurak!
        Soğuk ve kurak!
        "Nefes aldıran hikâyelerin peşindeyim"
        "Nefes aldıran hikâyelerin peşindeyim"
        Habertürk Anasayfa