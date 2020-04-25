"Omar ve Biz" Arjantin'de "En İyi Film" seçildi

AA

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle TRT ortaklığında çekilen 2019 yapımı film, Arjantin'de düzenlenen 6. Santa Cruz Uluslararası Film Festivali'nde (FECSC - Festival De Cine De Santa Cruz) "En İyi Film" seçildi.

Gelecek aylarda sinemalarda seyirciyle buluşması beklenen film, aile içi ilişkiler, yalnızlık ve ön yargıları konu eden güncel hikayesini, evrensel sorular ve politik alt metniyle anlatıyor.

Görüntü yönetmenliğini Aydın Sarıoğlu'nun yaptığı filmde, Cem Bender, Taj Sher Yakub, Menderes Samancılar, Hala Alsayasneh, Uygar Tamer, Ushan Çakır, N'Sele Celia Sophie, Timur Ölkebaş, Ali Emrah Doğan, Volkan Girgin, Sedef Girgin ve Savaş Sezer rol alıyor.

Türkiye-Yunanistan sınırında yaşayan emekli asker İsmet ile hayatını kurtaran iki göçmeni misafir etmeye başlayan komşusu Sabri'nin hikayesini konu alan yapımda, İsmet'in başından geçenler ve ön yargılarıyla yüzleşmesi anlatılıyor.

Filmin Polonya'daki 35. Varşova Film Festivali ile Portekiz'deki 40. Fantasporto Film Festivalinin yanı sıra 7. Kayseri Film Festivali, 9. Malatya Film Festivali, 7. Antakya Film Festivali ve 6. Boğaziçi Film Festivalinden de ödülleri bulunuyor.