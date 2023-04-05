DHA

Süper Lig'in 28'inci haftasında pazar günü sahasında Giresunspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta maçın hazırlıkları devam ediyor. Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde siyah-beyazlı ekibin Gambiyalı savunmacısı Omar Colley, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe derbisinde aldıkları galibiyeti değerlendiren Colley, "Çok iyi bir his. Hatta en iyi hislerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Maçın önemi taraftarımız, yönetimimiz, Beşiktaş'a ait, Beşiktaş'a dahil olan herkes için maçın önemi çok fazlaydı. Harika bir sonuç aldık. Bizim için önemli bir maçtı. Kulüpteki herkes için önemli bir hissiyat. İlk derbimde, ilk galibiyetimizi aldığımız için kendi adıma da mutluyum. Umarım bu şekilde devam eder" ifadelerini kullandı.

"KALİTE VE TECRÜBEMLE TAKIMIMA FAYDALI OLMAYA ÇALIŞIYORUM" Takımına katkı vermek için elinden geleni yaptığını belirten Colley, "Yeni bir takıma geldiğiniz zaman heyecanlı gelirsiniz ama kötü bir ana, kötü bir döneme denk geldi. Bu kimsenin suçu değil, Allah'tan gelen bir şey. Günün sonunda takıma katkı verebiliyorsam bu benim için mutluluk kaynağıdır. Galibiyetler alabiliyorsak ve ben de bunlara katkı verebiliyorsam bu benim için mutluluk kaynağı. Hocamızla aramız çok iyi. İyi çalışıyoruz, iyi bir ilişkimiz var. Her gün gelişmeye devam etmeye ve takımın gelişimine faydalı olmaya çalışıyorum. Kalitemi ve tecrübemi takımın gelişiminde faydalı hale getirmeye çalışıyorum. Bu tabii ki takım işi. Ben de tecrübemle takımıma faydalı olmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu. "TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜNE GELDİM" Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğini söyleyen Gambiyalı savunmacı, şu ifadeleri kullandı: "Gelmeden önce de bir nebze Beşiktaş taraftarı olduğumu söyleyebilirim. Çünkü Beşiktaş ile bir şekilde, bir yerlerden bağlantım olmuştu. Genk'te ben ayrıldıktan sonra Beşiktaş ile oynanan bir maç vardı. O maçtan sonra takım arkadaşlarımla konuşmuştum. Atmosferin ne kadar iyi olduğundan bahsettiler. Daha sonra da Beşiktaş'a karşı maç oynadığım oldu. Neredeyse takımın taraftarı gibiydim. Bu tarz durumlar gelmeden önce fark yaratır. Takımımızın önceliğini Avrupa olduğunu, şampiyonluk olduğunu biliyordum. Bunu her zaman bana da söylediler. Bunu tecrübe etmeye hazırım. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğimi, gelmeden önce de biliyordum. Zaferler kazanmak için buraya geldim. Avrupa'da boy göstermek için geldim. Bütün odağım, bütün hedefim, bütün çalışmalar bu yönde. Savunma anlamında risk olacaktır tabii ki ama burada hocanın ne istediği önemli. Ben bir savunmacıyım, santrfor değilim. İşim gol atmak değil, gelen her topu savunmak. Öncelikli görevim takımın gol yememesine yardımcı olmak. Hedefimiz Avrupa'ya katılacak pozisyonda ligi bitirebilmek. Ben de bunun için buradayım. Genk ile kıyaslandığı zaman Beşiktaş tabii ki de daha büyük bir takım. Orada da odak ligi kazanabilmek, Avrupa'ya gidebilmek ama Beşiktaş'ın çok daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Bunu gerçekleştirebilmek için de elimden gelen faydayı sağlamaya çalışacağız"

"GELDİĞİM GÜNDEN İTİBAREN TAKIM ARKADAŞLARIM TARAFINDAN İYİ ŞEKİLDE KARŞILANDIM" Takım arkadaşları tarafından geldiği andan itibaren çok iyi karşılandığını belirten Omar Colley, "Ben Tayyip'e geçmiş olsun dileklerimi ileterek başlayayım. Çok önemli bir oyuncu. Kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor. Ama maalesef zaman zaman böyle şeyler olabiliyor. Aslan gibi güçlüdür, en iyi şekilde geri dönecektir. Oyun içinde partner değiştirmek zor bir durum. İlk yarı bir değişiklik oldu, Welinton oyuna girdi. Onun da oyuna adapte olması gerekti. Bu noktada iletişim çok önemli, yanınızda kimin oynadığından çok iletişim en önemli faktör. Hepimizin takım içinde iletişimi, ilişkisi çok iyi. Geldiğim günden itibaren takım arkadaşlarım tarafından iyi şekilde karşılandım. Bu da benim buraya adapte olmamı ve işlerimi kolaylaştırdı. İyi iletişim bu konunun altın kuralıdır" diye konuştu. "HOCAMIZ ÇOK MUTLUYDU. BİZE TARİH YAZDIĞIMIZI SÖYLEDİ" Teknik direktör Şenol Güneş'in karşılaşmanın ardından tarih yazdıklarını söylediğini ifade eden Colley, "Hocamız çok mutluydu. Bize tarih yazdığımızı söyledi. 10 kişi oynadıktan sonra 4 golle bu maçı kazanmak gerçekten inanılmazdı. Takım gibi oynadık, her an fedakarlık gösterdik ve bunun sonucu aldık. Takım olmak da bu şekilde olur. Zaten takım oldukça bu şekilde maçlar kazanırsınız. Oynayanlar, oynamayanlar, sonradan oyuna girenler çok iyi bir takım olma özelliği gösterdik. Maçtan sonra hoca da mutluydu. Ben de mutluydum" dedi.

"EMİRHAN'IN SERİE A'DA İYİ ŞEYLER YAPABİLECEK POTANSİYELİ VAR" Siyah-beyazlı ekibe transfer olmadan, Beşiktaş altyapısından yetişen Emirhan İlkhan'ın Sampdoria'ya transfer olması hatırlatılan tecrübeli savunmacı, "Emirhan ile geldiği günden itibaren diyaloğumuz oldu, konuştuk. Burada oynadığımız hazırlık maçı hakkında da konuştuk. Beşiktaş'ın atmosferinden konuştuk. Tesislerinden bana bahsetti. Benim Beşiktaş'a transfer olma ihtimalimin ardından bu konuda her gün kendisiyle konuştuk. İyi bir insan. Ben de ona çok fazla yardım ettim. Takıma adapte olmasında ve dil konusunda kendisine yardımcı olmaya çalıştım. İdmanlarda gördüğüm kadarıyla iyi bir potansiyeli var. Serie A'da iyi şeyler yapabilecek potansiyeli var. O yaşta birilerinin Serie A'ya gitmesi zordur. Son birkaç maçtır süre aldığını görüyorum. Umarım orada kalıcı olur. Türk ve İtalyan futbolu farklı yapılara sahip. Geleceği parlak. Serie A'da oynayabilir" ifadelerini kullandı. "MERT GİBİ TOPLA İLİŞKİSİ İYİ OLAN KALECİ NERDEYSE HİÇ GÖRMEDİM" Kaleci Mert Günok ile ilgili de konuşan Colley, sözlerini şöyle sürdürdü: "Mert kesinlikle liste başında olacaktır. Maçtan birkaç gün önce de maçın çok önemli olduğu ile ilgili kendisinden birçok şey duydum. Bu da kendisini liderlik özelliğini gösterir. Topla ilişkileri çok iyi. Topu istediği yere aktarma özelliği var. Bu kaleciler için önemli bir özellik. Mert gibi topla ilişkisi iyi olan kaleci nerdeyse hiç görmedim. Umuyorum birlikte gol yemediğimiz çok sayıda maç oynarız. Hedefe ulaşmamızda bize yardımcı olacaktır."

"BURADA OLMAKTAN DOLAYI, BİR KARTAL OLMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM" Son olarak gösterdikleri ilgili için Beşiktaş taraftarına teşekkürlerini ileten Colley, sözlerini şöyle noktaladı: "Hepsine çok teşekkür ediyorum. Özellikle ilk geldiğim günden beri bana gösterilen ilgi ve alakadan dolayı minnettarım. Buraya gelme konusunda beni daha da ikna etmiştir. Bu büyük ilgi, aşk için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Stadyumdaki atmosfer inanılmaz oluyor. Taraftarımızdan çok fazla sevgi gördüm. Birlikte çok şey başaracağız. Burada olmaktan dolayı, bir Kartal olmaktan dolayı çok mutluyum. Siyah-beyaz benim en sevdiğim renktir, siyah-beyaz olmaktan dolayı gurur duyuyorum."

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