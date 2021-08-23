Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki Kosova asıllı İsviçreli milli futbolcu ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar geçerli sözleşme imzalandı.

Transferin 6 milyon euro karşılığında gerçekleştiği, Shaqiri'nin performansına bağlı olarak Liverpool'a 5 milyon avro daha ödeme yapılabileceği belirtildi.

Basel altyapısından yetişen Shaqiri daha önce Bayern Münih, Inter ve Stoke City kulüplerinde de oynadı.