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Olympiakos'ta teknik direktör Michel istifa etti

Yunanistan Ligi'nde lider Panathinaikos'un 5 puan gerisinde kalan Olympiakos'ta İspanyol teknik direktör Michel görevinden istifa etti

Giriş: 04.04.2023 - 09:30 | Güncelleme: ABONE OL
Olympiakos'ta teknik direktör Michel istifa etti
HABERTURK.COM

Yunan devi Olympiakos'ta teknik direktör Michel istifa etti. Yunan ekibinden yapılan duyuruda İspanyol teknik adamın istifa açıklamasına yer verilirken, "İstifamı yönetime bildirdim. Bence bu doğru zaman. Görev yaptığım süre içerisinde yönetimin uyumlu çabası için teşekkür ediyor ve dostça ayrıldığımızı bildirmek istiyorum. Dileğim, Olympiakos'un tüm hedeflerini gerçekleştirmesidir" sözlerini kullandığı bildirildi.

Olympiakos sezona Carlos Corberan'la başlamış ancak Eylül ayında yerini vatandaşı Michel'e bırakmıştı.

Yunanistan Ligi'nde Olympiakos, lider Panathinaikos'un 5 puan gerisinde ve 3. sırada bulunuyor.

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