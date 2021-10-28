2021-2022 sezonu basketbol THY Avrupa Ligi 7. hafta maçında Fenerbahçe Beko, bu akşam saat 21:00'de Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk oluyor. Temsilcimiz, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor...

OLYMPIAKOS FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı karşılaşması bu akşam saat 21:00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak.

OLYMPIAKOS FENERBAHÇE BEKO CANLI (21:00)