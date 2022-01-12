Pire'de Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan karşılaşmanın çekişmeli geçen ilk çeyreğini 18-17 önde geçen Nesibe Aydın, soyunma odasına ise 43-34 önde girdi.

İkinci yarıda da hücumda rakibine oranla daha iyi bir performans gösteren konuk ekip, üçüncü çeyreğini 65-52 üstünlükle geçtiği mücadeleyi 83-79 kazandı.

Bu karşılaşmanın rövanşı, 19 Ocak Çarşamba günü Ankara'da oynanacak.