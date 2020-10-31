Haziran ayında geçirdiği ameliyattan beri sahalardan uzak kalan Shane Larkin, bu sezon ilk kez Anadolu Efes formasını giydi.

İlk çeyreğin bitimine 51 saniye kala oyuna giren Larkin, 20 dakika süre aldı ve 15 sayı kaydetti.

DUNSTON TURNUVA TARİHİNDE 250 BLOK YAPAN İLK OYUNCU

Anadolu Efes pivotu Bryant Dunston, ilk çeyrekte Papanikolaou'ya yaptığı blokla bu alandaki Avrupa Ligi rekorunu kırdı.

Dunston, 249 bloğu bulunan İspanyol Fran Vazquez'i geçerek Avrupa Ligi tarihinin en fazla blok yapan oyuncusu oldu.

34 yaşındaki basketbolcu, maç sonunda Avrupa Ligi kariyerindeki blok sayısını 251'e çıkardı.

Salon: Barış ve Dostluk

Hakemler: Borys Ryzhyk (Ukrayna),Joseph Bissang (Fransa),Amit Balak (İsrail)

Olympiakos: Sloukas 10, McKissic 10, Papanikolaou 6, Vezenkov 5, Ellis 8, Spanoulis 6, Martin 11, Harrison 7, Jenkins 7, Printezis 9, Jean-Charles

Anadolu Efes: Micic 20, Beaubois 15, Singleton 7, Simon 11, Dunston 8, Larkin 15, Anderson 2, Pleiss 6, Moerman

1. Periyot: 26-29

Devre: 38-44

3. Periyot: 57-63

5 faulle oyundan çıkan: 36.08 Dunston (Anadolu Efes)