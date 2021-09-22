Ligin 3. haftasında Apollon Smirnis'i konuk eden Olympiakos, Soares (2), Masouras ve Vrousai'nin kaydettiği gollerle karşılaşmayı kazandı.

Olympiakos puanını 7'ye yükseltirken, Apollon Smirnis üçüncü maçında da puan alamadı.

Fenerbahçe, 30 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. hafta maçında Olympiakos'u ağırlayacak.