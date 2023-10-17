Oluz Höyük'te 2 bin 500 yıllık saray yemeği bulundu

ANADOLU AŞI YA DA KEŞKEK BENZERİ YEMEK

17 yıldır süren kazılarda çok sayıda hayvan kemiği, tahıl kalıntısı ve öğütme taşlar bulduklarını hatırlatan Prof. Dr. Dönmez, "Yeni bulduğumuz yemek pişirme kabının içinde koyunlara ait hayvan kemikleri ve tahıl kalıntılarıyla karşılaştık. Bunun Anadolu aşı ya da keşkek benzeri bir yemeğin kalıntıları olabileceğini değerlendiriyoruz" diye konuştu.