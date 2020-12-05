Baskın yapılan kahveden 19 kişi çıktı! Ölümüne oyun!

DHA

İstanbul Beyoğlu Fatih Sultan Caddesi'nde, alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanenin açık olduğunu gören polis ekipleri, belirtilen adrese baskın düzenledi.

19 KİŞİYE 59 BİN TL CEZA KESİLDİ

DHA'da yer alan habere göre ekipler içeride 19 kişinin sosyal mesafe kurallarını da hiçe sayarak okey oynadığını tespit etti. 19 kişiye toplamda 58 bin 900 lira ceza kesildi. Kahvehane mühürlendi.

BASKIN ANI KAMERAYA YANSIDI

Polis ekiplerinin yaptığı baskın anı cep telefonu kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kafeye giren polis ekipleri içeride masalarda oturan kişileri oyun oynarken yakalıyor.

MASKE TAKMAYA ÇALIŞTILAR

Görüntülerin devamında ise oyun oynayan kişilerden kimi maske takmaya çalışırken kimilerinin de saklanmaya çalıştığı görülüyor.