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"Benim ölümüm sahte içkiden olacak" dedi, 2 gün sonra sahte içkiden öldü

Bursa'da, yıllarca kokoreç satarak geçimini sağlayan Şakir Çelik geçen hafta pazartesi günü sahte içkiden hayatını kaybetmişti. Çelik'in, ölmeden 2 gün önce esnaf arkadaşlarına, "Benim ölümüm sahte içkiden olacak, hakkınızı helal edin" dediği ortaya çıktı

Giriş: 22.11.2022 - 15:20 | Güncelleme: ABONE OL
"Ölümüm sahte içkiden olacak" dedi, 2 gün sonra öldü
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İHA

Bursa'da, geçen hafta pazartesi günü sahte içki zehirlenmesi nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Şakir Çelik'in, ölmeden 2 gün önce, "Benim ölümüm sahte içkiden olacak, hakkınızı helal edin" dediği öğrenildi.

Merkez Yıldırım ilçesi Teleferik Mahallesi'nde oturan Şakir Çelik (56), geçen hafta sahte içkiden hayatını kaybeden 6 kişiden biriydi. 14 Kasım Pazartesi günü evde fenalaşması üzerine ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Ölümlerin ardından gözaltına alınan 3 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yasin Arısatan
Yasin Arısatan

"BENİM ÖLÜMÜM SAHTE İÇKİDEN OLACAK"

Kokoreç tezgahını açarken sürekli yardım istediği ve 25 yıldır arkadaş oldukları öğrenilen Yasin Arısatan, Şakir Çelik'in sürekli helallik istediğini ve ölümünün sahte içkiden olacağını sürekli söylediğini dile getirdi. Arısatan, arkadaşı Çelik'in ölümünden 2 gün önce de "Benim ölümüm sahte içkiden olacak. Hakkınızı helal edin" dediğini anlattı.

Öte yandan Şakir Çelik'in, geçen yıl meydana gelen kazada, 220 promil alkollü olduğu öne sürülen Özcan Ö. idaresindeki kamyonetin kontrolden çıkarak çarpması sonucu ölümden döndüğü de ortaya çıktı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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