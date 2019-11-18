18 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Muğla'da, Menteşe Belediyesi'nin yarım asrı bulan ve düğün fotoğrafları bulunmayan 60 yaş üzeri çiftlerin gelinlik ve damatlıklarıyla fotoğraflarını çekmek istediğini öğrenince 75 yaşındaki Fatma Uysal çok heyecanlandı. Uysal, otuz altı yıl önce kalp krizinden kaybettiği eşinin çeyiz sandığında sakladığı siyah beyaz tek fotoğrafını alarak belediyeye müracaat etti.
ÇEYİZ SANDIĞINDA SAKLIYOR
AA'da yer alan habere göre kuaföre götürüldükten sonra çiftlerin gelin ve damatlıklarıyla objektif karşısına geçtiğini gören Uysal, buruk bir sevinç yaşadı. Giydiği gelinlikle 54 yıl önce hayatını birleştirdiği eşinin fotoğrafını eline alıp objektif karşısına geçen Uysal'ın, "mutluluğun resmi"ni çeyiz sandığında sakladığı öğrenildi. Gün içerisinde birçok kez çeyiz sandığını açıp fotoğrafı kontrol eden Uysal, çok sevdiği hayat arkadaşı aklına geldikçe duygusal anlar yaşıyor.
"SUS ÖLMEDİM" DESİN DİYE ÇOK BEKLEDİ
Eşi Muhsin Uysal'dan iki çocuğu olduğunu ve severek evlendiğini söyleyen Fatma Uysal, şöyle konuştu: "Bir hasta ziyaretinden dönerken eşim yolda fenalaştı. Araçla hastaneye giderken kucağımda bir süre sonra nefesi kesildi. 'Muhsin öldü' dedim. 'Sus ölmedim' desin diye çok bekledim. Hastaneye vardığımızda baktılar ölmüş.
O gün kendimi çok yalnız hissettim. Düğün günümüze dair bir fotoğrafımız yoktu. Ben de bu yüzden elime eşimin fotoğrafını alıp gelinlikle fotoğraf çektirdim. En azından bu şekilde de olsa birlikte fotoğrafımız oldu."
FOTOĞRAFA BAKIP HASRET GİDERİYOR
Uysal'ın kızı Emel Biz de babasının henüz 42 yaşındayken öldüğünü, annesinin hep kendileri için mücadele ettiğini dile getirdi. Annesinin tarlalarda çalışıp, hayvanlara bakarak kendisini üniversitede okuttuğunu belirten Biz, "Annem bizi en iyi şekilde yetiştirmek için çok mücadele verdi. Babamın fotoğrafını elinde tutup gelinlikle fotoğraf çektirince hepimiz mutluluktan ağladık. Çeyiz sandığında sakladığı fotoğraf her zaman baş ucunda" diye konuştu.
"ÇEKTİĞİM EN ANLAMLI FOTOĞRAF"
Uysal'ın oğlu Fatih Uysal ise "Annem gece gündüz gelinlikle fotoğrafına bakıp babamla hasret gideriyor, seviniyor" dedi. Fotoğraf sanatçısı Mehmet Evran da şimdiye kadar çektiği en anlamlı ve özel karelerden birinin Fatma Uysal'a ait olduğunu dile getirdi.
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