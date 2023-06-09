Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Trafik Ölümlü ve yaralamalı kazaya karışan sürücüye hapis cezası

Adana'da ölümlü ve yaralamalı kazaya karışan sürücüye hapis cezası

Adana'da hatalı sollama nedeniyle otomobiliyle minibüse çarparak 1 kişinin ölümüne, 7 kişinin yaralanmasına neden olduğu öne sürülen tutuklu sürücüye 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi

Giriş: 09.06.2023 - 18:57 | Güncelleme: ABONE OL
Ölümlü ve yaralamalı kazaya karışan sürücüye hapis cezası
AA

Adana'da hatalı sollama nedeniyle otomobiliyle minibüse çarparak 1 kişinin ölümüne, 7 kişinin yaralanmasına neden olduğu öne sürülen tutuklu sürücünün cezası belli oldu.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık V.P. ile taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, Adli Tıp Kurumu raporuna göre 1.82 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü V.P.'nin emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek durumda olmasına rağmen araç kullandığını, hatalı sollama nedeniyle Z.Y. idaresindeki minibüse çarptığını belirtti.

Savcı, kazada minibüste yolcu konumunda bulunan 7 kişinin yaralandığını, sürücü Z.Y'nin ise hayatını kaybettiğini aktararak, sanık V.P.'nin "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu. Sanık V.P, olay günü Karaisalı'daki bir arkadaşının düğününden döndüğünü ve çarpışmanın etkisiyle olayı hatırlamadığını belirterek, beraatına karar verilmesini istedi.

Müşteki avukatları ise sanığın cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan V.P'yi 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırarak, sanığın 2 yıl süreyle ehliyetine el konulmasına karar verip mevcut halinin devamına hükmetti.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
17 yaşındaki Fatma'dan 4 gündür haber yok!
17 yaşındaki Fatma'dan 4 gündür haber yok!
Uyuşturucu satarken yakalanmıştı, cezası belli oldu
Uyuşturucu satarken yakalanmıştı, cezası belli oldu
Jandarma karakol komutanı evinde ölü bulundu
Jandarma karakol komutanı evinde ölü bulundu
Kardeşine kurşun yağdırdı
Kardeşine kurşun yağdırdı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.