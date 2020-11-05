Ölüme terk edilmiş halde bulunan 3 at bakıma alındı - MERSİN

AA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şubesi polisleri, Pirireis Mahallesi'nde dere yatağında 3 atın bağlandığını tespit etti.Atların, bakımsızlıktan hastalandıklarını ve ölüme terk edildiklerini belirleyen ekipler, bölgeye yönlendirilen vinç ve iş makinesi yardımıyla hayvanları dere yatağından çıkardı.Atlar, tedavi ve bakımları için hayvan ambulansıyla Mersin Hayvanat Bahçesine götürüldü.Polis, atların sahibi olduğu tespit edilen 2 kişiye 2 bin 841 lira ceza uyguladı.