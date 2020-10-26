Kaza, merkez Seyhan ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden bir hafif ticari araç, iş yerinde tamir edilen polis aracına çarparak durabildi.

DHA'nın haberine göre, bu sırada polis arabasının arka çaprazında sohbet eden 3 kişi hızlıca kaçarak otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan panik anları iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.