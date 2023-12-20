"HAYATIMI KURTARDI"

Yaşadığı olayla ilgili Madonna "Hayatımı kurtardı" diyerek seyirciler arasındaki Shavawn adlı arkadaşına teşekkür etti "Beni hastaneye götüren çok önemli bir kadın var burada. Hatırlamıyorum bile. Banyoda bayılmışım ve yoğun bakım ünitesinde uyandım. 48 saat boyunca komada kaldım. O benim hayatımı kurtardı. Teşekkürler Shavawn” ifadelerini kullandı.