Ölümden döndüğünü söyleyen Madonna: Hayatta olmamı o kadına borçluyum
Geçtiğimiz Haziran ayında otel odasında bilinci kapalı bir şekilde yoğun bakıma kaldırılarak, ciddi derecede bakteriyel enfeksiyon tedavisi gören Madonna, ölümden döndüğü günleri sahnede anlattı. Hayatta kalmasını mucize olarak nitelendiren Madonna kendisini kurtaran kadına minnetlerini sundu
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"Popun Kraliçesi" olarak anılan Madonna Haziran ayında yakalandığı önemli derecedeki bakteriyel enfeksiyon hastalığı nedeniyle yoğun bakıma alınmış ve entübe edilmişti. Hastalık sürecinin ardından taburcu edilen ünlü şarkıcı hala ayakta tedavi görüyor. Ancak hastalığı nedeniyle turnesini ertelemek zorunda kaldı.
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TURNESİNE DEVAM EDİYOR
Turnesine artık devam eden Madonna'nın konserleri Nisan 2024'te sona erecek ve 78 sahne performansı sergileyecek. Konser sırasında New York'taki otel odası banyosunda bilinci kapalı bir şekilde bulunarak hastaneye götürülmesi üzerine konuşan Madonna, hayatta olmasının bir mucize olduğunu dile getirdi.
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"HAYATIMI KURTARDI"
Yaşadığı olayla ilgili Madonna "Hayatımı kurtardı" diyerek seyirciler arasındaki Shavawn adlı arkadaşına teşekkür etti "Beni hastaneye götüren çok önemli bir kadın var burada. Hatırlamıyorum bile. Banyoda bayılmışım ve yoğun bakım ünitesinde uyandım. 48 saat boyunca komada kaldım. O benim hayatımı kurtardı. Teşekkürler Shavawn” ifadelerini kullandı.
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