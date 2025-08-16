Habertürk
        Ölümcül Çarpışma filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Ölümcül Çarpışma filmi ne zaman çekildi?

        Ölümcül Çarpışma filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ölümcül Çarpışma ne zaman çekildi?

        Ölümcül Çarpışma filmi, 16 Ağustos akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Arash Amel'in kaleme aldığı yönetmenliğini Scott Waugh'un üstlendiği film 2023 yılında vizyona girdi. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Ölümcül Çarpışma filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ölümcül Çarpışma ne zaman çekildi?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Ölümcül Çarpışma filmi konusu ve oyuncuları...

        Habertürk
        Giriş: 16.08.2025 - 16:36 Güncelleme: 16.08.2025 - 16:36
          Başrollerini Jackie Chan ve John Cena’nın üstlendiği Ölümcül Çarpışma filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Film, Orta Doğu’da bir petrol rafinerisinin saldırıya uğramasının ardından, çalışanları korumaya çalışan özel güvenlik personelinin nefes kesen mücadelesini konu alıyor. Peki, "Ölümcül Çarpışma filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Ölümcül Çarpışma filmi ne zaman çekildi?" İşte detaylar...

          ÖLÜMCÜL ÇARPIŞMA KONUSU NEDİR?

          Ölümcül Çarpışma, Jackie Chan’in hayat verdiği Çinli bir özel güvenlikçinin hayatına odaklanıyor. Orta Doğu’daki Çin merkezli bir petrol rafinerisi saldırıya uğradığında güvenlikçiden petrol işçilerini oradan kurtarması istenir. Saldırganların amacının petrol çalmak olduğu anlaşıldığında güvenlikçi, Amerikalı eski bir bahriyeliyle iş birliği yaparak saldırganları durdurmaya çalışır.

          ÖLÜMCÜL ÇARPIŞMA OYUNCULARI KİMLER?

          Chris Van Horne: John Cena

          Luo Feng: Jackie Chan

          Owen Paddock:Pilou Asbæk

          Xiao Wei:Zhenwei Wang

          Raider:Rachael Holoway

          Non-Chinese Contractor:Max Huang

          Max Huang: Amadeus Serafini

          Henry Van Horne:Amadeus Serafini

