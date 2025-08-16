Başrollerini Jackie Chan ve John Cena’nın üstlendiği Ölümcül Çarpışma filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Film, Orta Doğu’da bir petrol rafinerisinin saldırıya uğramasının ardından, çalışanları korumaya çalışan özel güvenlik personelinin nefes kesen mücadelesini konu alıyor. Peki, "Ölümcül Çarpışma filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Ölümcül Çarpışma filmi ne zaman çekildi?" İşte detaylar...