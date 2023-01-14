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Ölüm teğet geçti! Hatalı park yapan sürücünün açtığı kapı az kalsın öldürüyordu

Dikkatsizlik ve kural ihlali nedeniyle meydana gelen kazalar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi. Samsun’da meydana gelen kazalarda yayaların ve sürücülerin dikkatsizliği ilginç kazalara neden oldu.

Giriş: 14.01.2023 - 10:10 | Güncelleme: ABONE OL
Ölüm teğet geçti! Hatalı park yapan sürücünün açtığı kapı az kalsın öldürüyordu
Ölüm teğet geçti! O anlar kamerada
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İHA

Samsun’da hatalı park yapan bir sürücünün kontrolsüzce açtığı kapı, motosikletliyi çarparak devirdi. Kapının çarpmasıyla savrulan motosikletli, hızla gelen diğer aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

AVM ÖNÜNDE HATALI PARK CEZASI

Motosiklet kazası, Canik ilçesinde Piazza AVM önünde hatalı park ve dikkatsizlik yüzünden meydana geldi. KGYS kamerası tarafından kaydedilen kazada, bir sürücü otomobilini yolun kenarına park etti. Hem hatalı park yapan hem de araçtan kontrolsüz şekilde inen sürücünün açtığı kapı motosiklet sürücüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen sürücü o sırada yanından geçen dolmuşun altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

DİĞER KAZALAR

Atakum ilçesi Lozan Caddesi’nde meydana gelen bir diğer kazada, yaya yolunu kullanan bir vatandaşa dönüş yapan bir ticari araç çarptı. Ticari aracın çarpması yere düşen vatandaş o sırada arkadan gelen diğer bir arabanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çarpmanın etkisiyle vatandaş yaralandı.

Atakum ilçesinde meydana başka bir kaza, kavşağa kontrolsüz ve hızlı bir şekilde giren otomobil sürücüsü trafik lambalarına çarparak durabildi.

İlkadım ilçesinde yaşanan bir kazada ise kavşağa kontrolsüz bir şekilde giren kurye, otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kurye yere düştü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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