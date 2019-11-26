26 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kocaeli'de bir tarlada cesetleri bulunan İsmail ve Mülkiye Serin çiftinin öldürülmesiyle ilgili davadan çıkan karar İstinaf mahkemesi tarafından bozuldu. Sanıklar yeniden yargılanacak.
Caner Aktan'ın özel haberine göre olay, 22 Ocak 2018'de Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde meydana geldi. Kısalar köyü Açmalar mevkiindeki bir tarlada yapılan kazıda İsmail ve Mülkiye Serin çiftinin cesetleri bulundu. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada olayın failleri arasında birçok cinayetle suçlanan, suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla 117 yıl hapis cezası alan ve halen cezaevinde bulunan Ali Öztürk'ün olduğu belirlendi. Ardından Öztürk'ün de aralarında bulunduğu toplam 14 kişi gözaltına alındı.
BURSA'DAN KOCAELİ'YE GETİRDİLER
Yapılan araştırmada büyükbaş hayvan satışı yapan İsmail Serin'in piyasaya verdiği toplamda 15 milyonluk çekin karşılıksız çıktığı belirlendi. İddiaya göre Ali Öztürk, Serin'i koruması altına aldı. Birçok suçtan hükümlü olan Öztürk yurt dışına kaçmak için Serin'den yüklü miktarda para istedi. Bu parayı vermeyen Serin, Ali Öztürk'ün adamları tarafından Bursa'nın Mudanya ilçesinden eşiyle birlikte alınıp Kandıra'ya getirildi ve öldürüldü.
SANIKLARA CEZA YAĞDI
Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Ali Öztürk'e 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, hürriyetin kısıtlanması suçundan 15 yıl ve yasak silah taşıma suçundan 1 yıl hapis ile 600 lira adli para cezası verildi. Diğer 7 sanığa da değişik miktarlarda hapis cezaları verildi. Tutuksuz 5 sanık ise beraat etti.
İSTİNAF BOZMA KARARI VERDİ
Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi, sanıkların İsmail ve Mülkiye Serin'in üzerindeki 20 bin lirayı zorla aldıktan sonra olayın ortaya çıkmasını engellemek amacıyla öldürdüklerini belirtti. Sanıkların yağma suçundan da cezalandırılması istendi. Beraat eden sanıklardan Ali Öztürk'ün oğlu A.O.Ö.'nün ise tanık ifadeleriyle olay yerinde olduğunun anlaşıldığı, maktul İsmail Serin'in kafasına kürekle vurduğu, bu nedenle ceza alması gerektiği kararda yer aldı. Sanıkların önümüzdeki günlerde tekrar hâkim karşısına çıkması bekleniyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!