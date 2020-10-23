2015 yılında gösterime giren Ölüm Pençeleri filmi, bu akşam STAR TV'de izleyici karşısına çıkıyor. İşte filmle ilgili bilinmesi gerekenler..



ÖLÜM TAKIMI KONUSU NEDİR?

Yıl 2047. Ryan Yeşil Savaşı, isyancı ajan haince suçlamalar nedeniyle Konfederasyon Merkezi Hükümetine karşı kanıt toplamak için bir göreve gönderilir. Tuage, mutant isyanından sonra kurtulanlar ile karşıladığında görev tam bir kaosa döner...

ÖLÜM TAKIMI OYUNCULARI

Danny Glover - Sponge

Daryl Hannah - Major Anderson

Michael Madsen - Lobo

Stephen Baldwin - Ryan Willburn

Rutger Hauer - Colonel Asimov