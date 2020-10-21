2015 yılında gösterime giren Ölüm Pençeleri filmi, bu akşam STAR TV'de izleyici karşısına çıkıyor...



ÖLÜM PENÇELERİ FİLMİ KONUSU

Küresel iklim değişikliği tüm hızıyla devam etmektedir. Bu sorun ise giderek korkunç sonuçlara neden olmaktadır. Kutup ayıları, bu nedenle mutasyona uğramış ve kana susamış birer canavara dönüşmüştür. Bu durum, birçok insan için korkunç bir dönemin habercisi olacaktır.

ÖLÜM PENÇELERİ FİLMİ OYUNCULARI

James Remar ... Martin Nakos

Sherilyn Fenn Sherilyn Fenn ... Dr. Hanna Lindval

Ron Carlson Ron Carlson ... Brooking

Graham Greene Graham Greene ... Buffalo

Allegra Carpenter Allegra Carpenter ... Quincy