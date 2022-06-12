Ölüm karşı şeritten geldi: Aynı aileden 3 kişi

AA

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde boş akaryakıt tankerinin çarptığı otomobildeki aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

B.F.'nin kullandığı 35 ZK 786 plakalı boş akaryakıt tankeri, Denizli-Antalya kara yolu Cankurtaran mevkisinde kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen tankerin dorse bölümü, Nurettin Tuncer'in kullandığı 20 DD 232 plakalı otomobile çarptı.

DORSE OTOMOBİLİ SÜRÜKLEDİ

Dorse ve sürüklediği otomobil, şarampoldeki toprak yığınına çarparak durabildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Nurettin Tuncer (30) ile Mehmet Tuncer'in (53) öldüğünü belirledi.

Fotoğraf: İHA

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Sıkıştığı yerden çıkarılarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Filiz Tuncer (29) burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hastaneye kaldırılan diğer yaralılar İsmail Tuncer ve Muhammet Tuncer'in hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Tanker sürücüsü gözaltına alındığı kazada, otomobildekilerin Denizli'den, yaşadıkları Tavas ilçesi Yahşiler Mahallesi'ne doğru gittikleri öğrenildi.