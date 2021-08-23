Ölüm içkileri için sahte bandroller bastılar!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Zeytinburnu'nda ticaret merkezinde basım atölyesi olarak faaliyet gösteren iş yerinde sahte bandrol basıldığı ihbarını aldı.
DHA'nın haberine göre, harekete geçen ekipler, önceki gün iş yerine düzenledikleri operasyonda E.D., Y.B. ve Ö.Ö. isimli şüphelileri gözaltına aldı.
İş yerinde yapılan aramalarda 8 bin 600 adet tabakadan oluşan 387 bin adet üzerinde ibare ve karekod bulunan alkollü içecek bandrolü, 3 adet sahte bandrollerin yapımında kullanılan üzerinde hologram ibareler bulunan metal kalıp levha, 8 adet basıma hazır pasaport fotokopisi, 3 adet belge basımında kullanılan hologram doküman, 1 adet isme düzenlenmiş pasaport evrakı ele geçirildi.
Öte yandan bazı bandrollerin telefondan kare kod şeklinde uygulamadan okutulduğunda gerçekmiş gibi sonuç alındığı belirlendi. Ele geçirilen sahte bandroller, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi. Gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 3 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
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