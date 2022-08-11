Ölü ve yaralılar var! Otobüs, TIR'a çarptı!

İHA

Uşak'ta edinilen bilgilere göre kaza gece geç saatlerde İzmir- Uşak Karayolu üzerinde Çınarcık Köyü yakınlarında meydana geldi.

TIR'A ARKADAN ÇARPTI

İHA'da yer alan habere ve iddialara göre İ.Ö. (59) kontrolündeki şehirlerarası otobüs, aynı istikamette seyir eden E.A. (42) kontrolündeki TIR'a arkadan çarptı. İhbarlar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve jandarma sevk edildi.

MUAVİN HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ön tarafta oturan otobüs muavini Rasim Kutlucan’ın (25) hayatını kaybettiği belirlenirken otobüsteki 43 kişi de yaralanarak çevre hastanelere kaldırıldı.

VALİ ERGÜN AÇIKLAMADA BULUNDU

Kaza yerine gelerek incelemelerde bulunan Vali Turan Ergün basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamalarda yaralanan 43 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi. Vali Ergün, “Saat 03.00 civarında meydana geliyor kaza. İzmir'den Ankara'ya giden bir yolcu otobüsümüz tırın dorsesine arkadan çarpıyor. Maalesef kazada bir vefat var.

"YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI"

Yaralıların tamamı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Özel Öztan Hastanesi'ne sevk edildi. Aldığımız bilgilere göre yaralılardan hayati tehlikesi olan yok, bu sevindirici haber. Yol da şu anda tek şeritten trafiğe açık” dedi. Kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.