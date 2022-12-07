Ölü ve yaralılar var! Freni boşalan kamyonet çocuklara çarptı! - Haberler

DHA

Gaziantep'te kaza, öğle saatlerinde Yavuzlar Mahallesi´nde meydana geldi. Ahmet Günsever´in (22) kullandığı kömür yüklü kamyonet, girdiği sokakta freninin boşalması sonucu hızla yokuş aşağı inerek park halindeki hafif ticari araca, ardından da yolda yürüyen Suriye uyruklu Abdulkerim Hac Hamod (10) ile kuzeni Yusuf Hac Hamod´a (12) çarptı.

KAMYONET DUVARA ÇARPARAK DURDU DHA'da yer alan habere göre kamyonet bir evin duvarına çarparak durdu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

10 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Abdulkerim Hac Hamod´un yaşamını yitirdiğini belirlendi. Yaralanan Yusuf Hac Hamod ile kamyonet sürücüsü Ahmet Günseven ise ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BABASI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU Acı haberi alıp kaza yerine gelen Abdulkerim Hac Hamod'un babası Hamod El Muhammed, gözyaşlarına boğuldu.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI Acılı babayı bir komiser sarılarak teselli etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.