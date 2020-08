'Ölü Ekmeği'ne Eleştirmenler Ödülü

Reis Çelik'in yeni filmi 'Ölü Ekmeği' (Food For A Funeral) Bulgaristan'ın Varna şehrinde düzenlenen Love Is Folly Film Festivali'nden ödül kazandı

Love Is Folly Film Festivali, Bulgaristan'ın Varna şehrinde bu yıl 28'incisi düzenlendi. Çeşitli ülkelerden 12 filmin yer aldığı festivalde 'Eleştirmenler Ödülü'nü Reis Çelik'in 'Ölü Ekmeği' kazandı. Çelik, Kaz Film yapımı, Sinema Genel Müdürlüğü destekli filminin ödül kazanmasının ardından pandemi nedeniyle katılamadığı festivale bir video gönderdi; "Korona salgını nedeniyle Varna'ya gelemedim. Yaşadığımız dünyayı çok kirlettik. Sadece dünyayı değil, kalplerimizi de kirlettik. Bir çiçeğin ve temiz bir aşkın filizleneceği çok az yer kaldı. Ben bu filmde unuttuğumuz temiz bir aşk masalı anlatmaya çalıştım. Varna bunu anlar. Çünkü Varna aşıkların kalplerini orada unutup gittiği bir şehirdir. Ünlü şairimiz Nazım Hikmet sürgün hayatında Varna'da yaşamış ve sonra Moskova'ya gittiğinde "Kalbimin yarısı İstanbul'da , yarısı Varna'da kaldı" demişti. Önce kalbimizi temizleyelim aşka yer açalım. Sonra aklımızı temizleyelim doğada çiçeklere ve diğer canlılara yer açalım. Yoksa insanlığı ve dünyayı kaybediyoruz. Festival adını Love is Folly yani 'Aşk Aptallıktır' adlı Bulgaristan’ın ilk aşk filminden alır. Evet aşk aptallıktır. Ama AŞK doğayı kirletmez, silah satmak için savaş çıkarmaz, sermaye yapmak için diğer canlıların yaşam alanlarını işgal etmez. Dünyayı kurtaracak tek şey içimizde yeşerteceğimiz sevgidir.Varsın Aşk Aptallık Olsun."