Ölü bulunan Cumhuriyet Savcısı Kazım Alper Aykut kimdir?

Kazım Alper Aykut, 2016 yılında Alanya Cumhuriyet savcısı olarak görev yapmaya başlamıştır. Evli ve bir çocuk babası olduğu bilinen Kazım Alper Aykut, hakkında başka bir bilgiye ulaşılmamıştır.

Kaldığı otel odasından uzun süre çıkmayan Kazım Alper Aykut'un sağlık durumundan şüphelenen otel çalışanları, girdikleri odada Cumhuriyet Savcısı'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.