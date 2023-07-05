Ölü balinanın içinden 500 bin euro çıktı

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İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nda geçtiğimiz günlerde büyük bir ispermeçet balinası ölü bulundu.

Las Palmas Üniversitesi'ndeki Hayvan Sağlığı ve Gıda Güvenliği Enstitüsü Başkanı Antonio Fernández Rodríguez ise balinanın neden öldüğünü tespit etmek istedi. Sindirim probleminden şüphelenerek yapılan incelemede hayvanın bağırsağında sert bir cisim fark edildi.

"ELİMDEKİNİN NE OLDUĞUNU BİLMİYORLARDI"

Fernández o anları "Çıkardığım şey yaklaşık 50-60 cm çapında ve 9,5 kg ağırlığında bir taştı. Sahile döndüğümde herkes izliyordu ama elimdekinin amber olduğunu bilmiyorlardı" diyerek anlattı.

'Yüzen altın' olarak da bilinen Ambergris, yüzyıllardır parfümcülerin 'kutsal kâsesi' olarak anılan nadir bir maddedir. Fernández'in elinde tuttuğu taşın yaklaşık 500 bin euro (yaklaşık 14.1 milyon TL) değerinde olduğu belirtildi.

Ambergris'in kökeni, 19. yüzyılın başlarında büyük ölçekli balina avcılığı başladığında çözüldü. Ambergris genellikle balinalar tarafından atılır ve denizde yüzer halde bulunur. Ancak bazen çok büyür ve bağırsağı yırtarak balinayı öldürür. Uzmanlar La Palma’daki olayın da böyle olduğunu düşünüyor.

AMBERGRIS'E NE OLACAK?

Ambergris'e ne olacağı ise henüz belirsiz. Fernández, toplanan fonların 2021'de La Palma'da patlayan ve 800 milyon eurodan fazla hasara neden olan yanardağ kurbanlarına yardım edilmesini umduklarını söyledi.

Fernández, "Yasa her ülkede farklı. Bizim durumumuzda, umarım para balinanın karaya oturduğu ve öldüğü La Palma adasına gider" diye konuştu.

ABD, Avustralya ve Hindistan'da balina avlama ve sömürme yasağının bir parçası olarak ambergris ticareti yasak.

* Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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