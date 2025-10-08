Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Oltu'daki ceviz ağacının 620 yaşında olduğu tespit edildi

        Oltu'daki ceviz ağacının 620 yaşında olduğu tespit edildi

        Erzurum'un Oltu ilçesinde camiye vakfedilen arazideki ceviz ağacının yaşı, yapılan ölçümlerle belirlendi. Orman Genel Müdürlüğü'nden gelen uzman ekip, ağacın yaşını 620 olarak tespit etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 10:29 Güncelleme: 08.10.2025 - 10:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        "350 yıllık" deniliyordu! Gerçek yaşı şaşırttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Oltu ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki kırsal Arıtaş Mahallesi'nde camiye vakfedilen arazide, kim tarafından dikildiği bilinmeyen ve 300-350 yıllık olduğu tahmin edilen ceviz ağacının yaşını belirlemek için çalışma başlatıldı.

        Orman Genel Müdürlüğü'nden bölgeye gelen bir ekip, cihazlarla ölçüm yapıp ağacın 620 yaşında olduğunu belirledi.

        Gövde kalınlığı 5 metre 30 santimetre olan, dal uzunluğu 21 metre olarak ölçülen ağaçta ayrıca hasat gerçekleştirildi.

        Geleneksel yöntemlerle yapılan hasatta mahalleli, olgunlaşan cevizleri topladı.

        Arıtaş Mahallesi Muhtarı Halil Bektaş, "Ceviz ağacını 300-350 yıllık olarak biliyorduk. Basında çıkan haber sonrası Orman Genel Müdürlüğü'nden gelen uzman ekipler ağacın gerçek yaşını 620 olarak belirledi. Biz de mahalle sakinleri ile birlikte cevizin hasadını gerçekleştirdik" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Oltudaki ceviz ağacı
        #ceviz ağacı
        #Erzurum
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Bir çocuk babasını katletmişti... Müzisyen cinayetinde ceza onandı!
        Bir çocuk babasını katletmişti... Müzisyen cinayetinde ceza onandı!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Cimbom zorlu virajda!
        Cimbom zorlu virajda!
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Emeklilikte yaş tartışması
        Emeklilikte yaş tartışması
        4 işçinin öldüğü kazada kahreden gerçek!
        4 işçinin öldüğü kazada kahreden gerçek!
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        Balıkçılar dikkat! Trabzon'dan sonra Artvin... 2'ncisi de imha edildi!
        Balıkçılar dikkat! Trabzon'dan sonra Artvin... 2'ncisi de imha edildi!
        Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Milei sahnede kitabını tanıttı
        Milei sahnede kitabını tanıttı
        Altında kritik eşik aşıldı
        Altında kritik eşik aşıldı
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Borsacı Antep
        Borsacı Antep
        Trump'tan Carney'e "Kanada 51. eyalet olsun" şakası
        Trump'tan Carney'e "Kanada 51. eyalet olsun" şakası
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        Mevsimsel hava değişimleriyle gelen migren kabusu!
        Mevsimsel hava değişimleriyle gelen migren kabusu!
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı
        Habertürk Anasayfa