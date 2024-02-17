Olten Filarmoni Amsterdam'da konser verdi

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10 yıl önce sanatta İstihdam konusuna dikkat çekmek üzere bir farkındalık projesi olarak kurulmuş olan Olten Filarmoni Orkestrası, Amsterdam'ın ünlü Concertgebouw Salonu’nda, 14 Şubat gecesi unutulmaz bir konsere imza attı. Dünyanın en prestijli ve tarihi salonlarından birisi olan bu konser salonuna sezonda davetli ilk Türk Orkestrası olan 70 kişilik dev orkestra sanatseverleri adeta büyüledi.

Olten Filarmoni Orkestrası, 70 kişilik ekibiyle Murat Cem Orhan şefliğinde, ünlü Fransız klarnet sanatçısı Joe Christophe solistliğinde “Valentine Classics at the Movies” adlı konserde Gershwin, Mozart, Shaw, Williams, Bernstein, Silvestri, Morricone, Rota gibi isimlerin romantik eserlerini seslendirdi.

UNUTULMAZ BİR MÜZİK DENEYİMİ

Olten Sanat Vakfı İcra Kurulu Başkanı Fatma Olten, "Amsterdam Concertgebouw Konser Salonu'nu dolduran Türk ve yabancı sanatseverlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Fatma Olten, başta Lahey Büyükelçimiz Selçuk Ünal olmak üzere büyükelçilik çalışanlarına ve tüm sanatseverlere desteklerinden ve ilgilerinden dolayı teşekkür etti.