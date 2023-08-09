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        Haberler Yaşam Oltaya takılan caretta carettayı kaptan kurtardı

        Oltaya takılan caretta carettayı kaptan kurtardı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde oltaya takılan caretta caretta, tur teknesi kaptanı tarafından kurtarılarak denize salındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 11:19
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        Oltaya takılan caretta carettayı kaptan kurtardı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde günübirlik gezi turu düzenleyen tekne kaptanı Turgay Meşe, Alanya Kalesi açıklarında deniz yüzeyinde caretta carettanın çırpındığını gördü.

        Denize atlayan Meşe, deniz kaplumbağasını saplanan iğne ve dolanan misinadan kurtardı.

        Kaptana yardım eden tatilciler, bu anları cep telefonuyla da kaydetti. Caretta caretta daha sonra yeniden denize bırakıldı.

        Suda tahta parçasına sarılmış halde bulduğu caretta carettayı teknesine çıkardığını söyleyen kaptan Meşe, vatandaşları daha duyarlı olmaları konusunda uyardı.

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        #caretta caretta
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