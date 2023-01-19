"KORONAVİRÜS DAHİL PARAZİTER HASTALIKLARLA KARŞILAŞTIK"
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yaban Hayvanları Birimi Sorumlusu Doç. Dr. İrem Ergin, vaşağın annesinden çok erken ayrıldığını ve bu nedenle genel durumunun kötü olduğunu belirterek, "O durumu ne kadar zamandır devam ediyordu bilmiyoruz ancak, bize geldiğinde çok düşkünleşmişti. Neredeyse hareket edemeyecek haldeydi. Dolayısıyla vaşağa çok yoğun bir bakım uyguladık. Hemen gerekli müdahalelerini yaptık. Vaşak yavrularında beslenme çok önemli, çok nazik hayvanlar. Genel durumu itibarıyla çok ciddi su kaybı vardı.